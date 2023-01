Mister-Auto espande l'offerta pro in 5 paesi europei

Mister-Auto annuncia il lancio del servizio riservato ai professionisti, che risponde alla sua offerta pro, in altri 5 paesi del Vecchio Continente, e tra questi c'è anche l'Italia.

Così, i professionisti delle riparazioni del nostro paese possono avere accesso a vantaggi esclusivi, ed a prezzi d'acquisto ancora più competitivi, registrandosi, sin da ora, su Mister-Auto come clienti professionali.

Per creare un account pro. o trasformare il precedente account Mister-Auto in un account Pro, basterà inserire alcune informazioni, tra cui la partita iva intracomunitaria e la ragione sociale, selezionare il tipo di attività e, infine, caricare un documento che attesti l'iscrizione al registro delle imprese come l'Estratto K-Bis o la dichiarazione INSEE.

In questo modo si potrà usufruire di un'offerta di benvenuto che consente lo sconto del 15%, a partire da una spesa di 150 euro; della consegna in 24 ore mediante DHL per acquisti che partono da 149 euro; dei resi gratuiti fino a 100 giorni dall'acquisto; di un servizio clienti pensato per i professionisti; e di tanti altri vantaggi.

Inoltre, anche nei nuovi paesi in cui è stata estesa l'offerta pro, è disponibile il pagamento differito a 30 giorni, in modo che tecnici riparatori possano preservare il proprio flusso di cassa.