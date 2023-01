Mercato auto Italia 2022, in positivo solo le ibride

Il mercato dell'auto 2022 in Italia si chiude con un andamento negativo, in base all'ultimo bollettino mensile "Auto-Trend", frutto dell'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA, con l'unica eccezione dalle ibride. L'usato risulta in calo, precisamente del 10,2%, con 2.725.019 passaggi netti rispetto ai 3.033.816 dell'anno precedente. Nel 2022, comunque, le auto usate sono risultate più del doppio rispetto alle nuove.

Parlando di prime immatricolazioni, le vendite delle vetture ibride sono le uniche in rialzo. Nello specifico, quelle a benzina sono cresciute del 7,6%, per una quota di mercato 2022 arrivata al 34,2%, mentre le elettrificate a gasolio sono salite, in percentuale, del 5,1%, per una quota annua del 4,7%.

Un dato superiore a quello delle auto a benzina e diesel, la cui quota nell'anno appena trascorso è stata, rispettivamente, del 28,2% e 19,6%, per una perdita percentuale del 21,8% per le prime, e del 24% per le seconde.

Mercato in contrazione, precisamente del 29,2%, anche per le elettriche, che nel 2022 hanno visto scendere la loro quota al 3,7%.