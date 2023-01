Peugeot Type 3, ecco la prima auto che circolò in Italia

Peugeot ha celebrato un anniversario importante, quello della prima vettura che ha circolato sulle strade italiane, precisamente il 2 gennaio 1893. Si tratta della Type 3, condotta dal Signor Gaetano Rossi, di Piovene Rocchette (VI), a capo della maggiore industria italiana di tessuti, la Lanerossi.

Sono trascorsi ben 130 anni, da quando la Casa del Leone ha dato il via ad una nuova mobilità nel nostro paese, mediante un veicolo a quattro ruote dotato di motore a combustione interna che erogava la potenza di 2 cavalli. Si trattava di un'alternativa alle classiche carrozze trainate da cavalli, che avrebbe portato, nel tempo, ad una nuova libertà individuale negli spostamenti.

L'auto in questione, la Type 3 numero 25, nonostante le 130 primavere, è ancora in perfetta forma, grazie alle cure degli uomini Peugeot, e si può osservare dal vivo presso il Mauto, il museo nazionale dell'automobile di Torino.