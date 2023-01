Hyundai punta a nuovo salto attraverso il cambiamento

Puntare ad un nuovo salto in un contesto di cambiamento riporre fiducia nel nuovo anno appena iniziato. Questi sono alcuni degli argomenti trattati nell'incontro di inizio anno di Hyundai Motor Group, tenutosi oggi presso il centro di ricerca e sviluppo di Namyang, alla presenza di dirigenti e dipendenti di Hyundai Motor Company e Kia Corporation.

Nel primo incontro in presenza dopo tre anni, Euisun Chung, presidente esecutivo di Hyundai Motor Group, ha incontrato i dipendenti per condividere i messaggi per il nuovo anno ed esprimere la direzione strategica e la visione per il 2023.

All'incontro hanno partecipato numerosi dirigenti che si sono impegnati attivamente nella comunicazione rispondendo alle domande dei dipendenti.

"Non temiamo i rischi e non saremo solo reattivi ai cambiamenti - ha sottolineato Chung - ma al contrario guideremo il futuro facendo un passo avanti e creando opportunità dalle crisi. Per questo, il 2023 sarà l'anno in cui stabiliremo la fiducia accettando le sfide e facendo un nuovo salto attraverso il cambiamento, per superare il difficile contesto in cui operano le imprese e avanzare insieme verso un futuro migliore".

La sede dell'incontro di quest'anno riflette anche la volontà della del Gruppo di affrontare le sfide e i cambiamenti. L'R&D Center di Namyang è il fulcro delle principali attività di ricerca e sviluppo di Hyundai-Kia, dove vengono sviluppati veicoli e tecnologie proprietarie per motori e powertrain. Il centro sta diventando la spina dorsale della tecnologia del Gruppo.

"Dobbiamo superare lo status quo - ha aggiunto il residente esecutivo Chung - e creare una cultura aziendale proattiva e in continua evoluzione. Ci stiamo avvicinando alla fine di questo lungo tunnel di causato dal Covid-19 ed è fantastico essere qui di persona per dare il via al nuovo anno nel Centro di Ricerca e Sviluppo di Namyang, il cuore della nostra innovazione e il luogo in cui affrontiamo le sfide".