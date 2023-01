Gruppo Toyota, record 2022 in Italia 95mila unità e quota 7%

Nonostante una contrazione di circa il 10% del mercato dell'auto nel 2022 rispetto all'anno precedente chiudendo con poco più di 1 milione e 300 mila immatricolazioni il Gruppo Toyota prosegue la sua crescita di volumi e di quota segnando nuovi primati in Italia. I due marchi Toyota e Lexus hanno realizzato in totale oltre 95.000 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato superiore al 7%, il valore più alto mai raggiunto dal Gruppo giapponese in Italia.

Un risultato che è stato ottenuto - si legge nella nota - grazie all'ampia e rinnovata offerta di prodotti elettrificati Toyota e Lexus, alle innovative soluzioni di finanziamento, di noleggio, assicurazione e connettività proposte dal Gruppo e molto apprezzate dai clienti, come per esempio i programmi del mondo Wehybrid.

"Il 2022 è stato un anno straordinario per noi - ha commentato Luigi Ksawery Luca', ad di Toyota Motor Italia - Ringrazio tutti i clienti, che ci hanno scelto e ci hanno dato fiducia, le Concessionarie Toyota e Lexus ed il team delle aziende del Gruppo Toyota in Italia per il fantastico lavoro che hanno svolto". "Il 2023 sarà un anno ricco di novità, durante il quale rafforzeremo il nostro approccio multi-tecnologico, per fornire a tutte le persone la migliore soluzione di mobilità, senza lasciare indietro nessuno".

"Introdurremo - conclude Luca' - delle straordinarie vetture elettriche come la nuova Toyota bZ4X e la Lexus RZ, e continueremo a sviluppare la nostra tecnologia full hybrid, giunta alla quinta generazione e fulcro della nostra offerta, la soluzione più immediata per ridurre le emissioni, la più accessibile e facilmente utilizzabile da tutte le persone".

Nel dettaglio il marchio Toyota con oltre 92.000 immatricolazioni si è confermato per il secondo anno consecutivo al terzo posto nella classifica generale per marche con una quota del 7% che è il record storico in Italia, in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto al 2021.

Toyota si qualifica inoltre al secondo posto nelle vendite ai privati, con una quota superiore al 9%. Questi risultati - precisa l'azienda - sono stati raggiunti grazie al contributo determinante dei prodotti della famiglia Yaris, al continuo supporto di C-HR e Rav4 e alla introduzione di nuova Corolla Cross e di Aygo X. Quest'ultimo modello in particolare, a pochi mesi dal suo lancio ad aprile 2022, ha conquistato a fine anno la terza posizione nel segmento A con una quota del 7,3%.

In un mercato premium contraddistinto anch'esso da una contrazione rispetto al 2021 e da una diffusa disponibilità limitata di prodotto, il marchio Lexus chiude l'anno con oltre 3.200 immatricolazioni, una quota di mercato dell'1,4% ed un ricco portafoglio di ordini che restano da soddisfare nel 2023.

Con una gamma al 100% elettrificata ed una mix di circa il 25% di motorizzazioni plug-in hybrid, Lexus si conferma particolarmente apprezzata dalla clientela privata, canale sul quale registra una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto al 2021. Nuovo Lexus NX ha dato un contributo fondamentale ai risultati annuali del brand, con circa 1.600 vetture immatricolate e una quota del 3,2% (+0,5 punti percentuali rispetto al 2021) nel suo segmento di riferimento e un'ottima performance della motorizzazione plug In hybrid, che è stata scelta dalla metà dei clienti.

Il 2022 si è chiuso con "una crescita eccezionale per Kinto Italia, nuova società del Gruppo Toyota costituita poco più di un anno fa - ha ribadito Mauro Caruccio, ceo di Toyota Financial Services Italia e ceo e chairman di Kinto Italia - Risultati che non sarebbe stato possibile raggiungere senza il prezioso lavoro di squadra svolto insieme ai nostri concessionari della rete ufficiale Toyota e Lexus", "Anche nel 2023, sono certo, saremo in grado di intercettare le esigenze di mobilità emergenti sul territorio, offrendo al mercato le nostre soluzioni finanziarie e servizi ancora più esclusivi, flessibili e personalizzabili - ha concluso Caruccio - come, ad esempio, Kinto Flex, il noleggio a breve termine in abbonamento flessibile, che introdurremo nel corso dell'anno e che andrà ad arricchire la già ampia gamma di soluzioni di mobilità del brand".