Annunciata partnership tra Isotta Fraschini e Vector Sport

Isotta Fraschini Milano ha annunciato un accordo di collaborazione tecnica e sportiva con il team Vector Sport. L'accordo include una domanda di iscrizione congiunta al World Endurance Championship come squadra ufficiale. Le domande di iscrizione al campionato 2023 saranno finalizzate nei prossimi giorni, nel rispetto delle scadenze stabilite.

Il team, con sede nel Regno Unito, ha debuttato nel Campionato Mondiale Endurance nel 2022, nella categoria Lmp2. Il momento più rappresentativo della stagione è stato il podio alla 6 Ore di Monza, alla quarta gara in assoluto della formazione, con un'auto guidata da Sébastien Bourdais, Ryan Cullen e Nico Muller. La squadra guidata da Gary Holland ha riunito in un unico gruppo tante persone del mondo delle corse con una vasta esperienza nelle gare di durata.

"Sono molto felice - ha commentato Claudio Berro, Motorsport Managing Director di Isotta Fraschini - di aver stretto la mano a grandi appassionati di motorsport come il team principal Gary Holland e il direttore commerciale Adam Shore. I vari possibili partner con cui eravamo in contatto erano tutti di qualità ma per noi era importante trovare rapidamente una chiara unità di intenti. L'esperienza di Vector Sport in Lmp2 durante la stagione 2022 è stata un punto importante e nei prossimi giorni presenteremo le domande di iscrizione al FIA Wec".

"Vector Sport - ha invece commentato Gary Holland, Team Principal di Vector Sport - è entrata nelle gare di durata con piani e ambizioni a lungo termine e siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Isotta Fraschini, dopo un approfondito processo di valutazione, in quanto corrisponde esattamente ai nostri obiettivi".