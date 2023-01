Scania punta sul 2023 tra prodotti e servizi

Un mercato italiano che ha chiuso il 2022 con risultati positivi su più fronti, per Scania che punta al nuovo anno tra prodotti e servizi. Con un bagaglio di obiettivi raggiunti negli ultimi dodici mesi in aree di business diversificate, tra le quali quelle di Service Sales & Operations, Buses & Coaches e Scania Power Solutions, il marchio del Grifone continua a sviluppare relazioni con partner strategici e a investire in nuove strutture al fine di guidare il cambiamento verso un mondo di trasporti più sostenibile.

Nel 2022 Scania ha raggiunto una quota di mercato che conferma un trend di crescita, seppur in un contesto economico che ha influito sulla capacità produttiva. Service Sales & Operations ha rinnovato l'offerta dei servizi Scania e ha chiuso il 2022 con circa 22.000 veicoli connessi e il 70% di nuovi veicoli venduti con un contratto di assistenza di manutenzione e riparazione.

Questo risultato, che porta ad un numero complessivo di 11.000 veicoli con un contratto di assistenza, è stato ottenuto anche grazie allo sviluppo di nuove soluzioni come il Pro Care e all'ampio portafoglio di servizi, trai i quali il Fleet Care e l'On-site Service. Con un continuo aggiornamento e ampliamento, la Rete Scania Italia oggi conta 16 concessionarie e 111 officine sul territorio nazionale.

Buses & Coaches ha registrato un anno record per numero di ordini e quota di mercato. In particolare, degli oltre 300 ordini in portafoglio, circa un terzo sono autobus interurbani a LNG (metano liquefatto). Il raggiungimento di 100 ordini di Scania Touring, registrati dal lancio nel 2018 ad oggi, ha fatto poi segnare un traguardo importante, consolidando il posizionamento del prodotto nel mercato italiano.

Scania Power Solutions, nel ramo delle applicazioni industriali e di generazione, ha presentato una nuova piattaforma di motori in linea, mentre nel mercato del diporto il 2022 è stato l'anno dell'esordito al Salone Nautico di Genova. La business unit quest'anno ha registrato in termini di volumi un +90% di crescita rispetto al 2021.

l'introduzione della catena cinematica Scania Super ha inoltre segnato un nuovo standard di efficienza energetica. A questi risultati si aggiungono anche il completamento della gamma e-mobility, che procede con il recente lancio del trattore per applicazioni regionali e, prossimamente, con quello per missioni a lunga percorrenza, così come l'evoluzione delle soluzioni legate ai servizi finanziari e assicurativi e alla digitalizzazione, manutenzione e riparazione delle flotte.

"Il mercato ha accolto con grande favore il nuovo Scania Super - ha commentato Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania -in virtù di un risparmio sui consumi che sta andando ben oltre le promesse fatte in fase di lancio. L'aumento della capacità richiesto al sistema industriale per soddisfare la forte domanda è stato possibile solo in parte, permettendoci tuttavia di chiudere il 2022 con uno dei migliori risultati dell'ultimo decennio in termini di consegne".