Hyundai, il futuro del brand N in un video

La Hyundai ha raccontato in un video quale sarà il futuro del brand N, quello più votato al divertimento e alla guida sportiva. Vengono mostrati i due rolling lab di RN22e ed N Vision 74, realizzate per la transizione energetica delle Hyundai N, evoluzione delle performance elettrificate del Brand. Nella riprese appare anche la Ioniq5 N, in anteprima, camuffata mediante una livrea specifica.

Dalle immagini è evidente che i rolling lab siano funzionanti, e che vengono utilizzati per portare avanti la progettazione e la messa a punto di tutti gli apparati tecnologici, prima che le N del futuro entrino in produzione.

RN22e rappresenta il primo veicolo ad alte prestazioni del marchio N, ed è basato sulla piattaforma E-GMP, la medesima su cui sono state sviluppate anche le Ioniq 5 e 6.

N Vision 7 deriva dal concept N 2025 Vision Gran Turismo del 2015, sfoggia un design ispirato alla Pony Coupé del 1974, ed è un veicolo ibrido a idrogeno da 500 kW con un tempo di rifornimento di appena 5 minuti.

Till Wartenberg, vicepresidente della divisione N afferma che "Hyundai N è uno dei brand ad alte prestazioni in più rapida evoluzione al mondo". Come dimostra l'arrivo imminente della Ioniq 5 N sul mercato.