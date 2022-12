Bmw, via a produzione iX5 Hydrogen a celle di combustibile

Bmw Group ha avviato la produzione in piccola serie la produzione del suo modello iX5 Hydrogen all'interno di un impianto pilota del Centro di ricerca e innovazione (Fiz) di Monaco. Si tratta di un'interfaccia tra sviluppo e produzione, dove ogni nuovo modello dei marchi dell'azienda (Bmw. Mini e Rolls-Royce) viene realizzato per la prima volta.

Al Fiz lavorano circa 900 persone nei settori carrozzeria, assemblaggio, ingegneria dei modelli, costruzione di concept car e produzione aggiuntiva. Ognuno di loro lavora su un massimo di sei progetti di veicoli contemporaneamente e ha il compito di garantire che sia il prodotto che il processo di produzione siano pronti per la produzione in serie.

Nel caso dell'iX5 Hydrogen - che è stato sviluppato sulla piattaforma della X5 - i veicoli base sono forniti dallo stabilimento di Spartanburg negli Stati Uniti ma si distinguono per un nuovo gruppo pavimento - aggiunto nell'impianto pilota - che consente di alloggiare i due serbatoi di idrogeno nel tunnel centrale e sotto il sedile posteriore.

Gli impianti elettrici da 12 V e 400 V specifici del modello, la batteria ad alte prestazioni, il motore elettrico (dell'attuale tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione) e la cella a combustibile sono tutti integrati durante la fase di assemblaggio, insieme alle parti di produzione standard. Da notare che i sistemi a celle a combustibile situati della Bmw iX5 Hydrogen sono stati prodotti nel centro di competenza per l'idrogeno a Garching, a nord di Monaco.

"La produzione della Bmw iX5 Hydrogen e dei sistemi di celle a combustibile sviluppati dall'azienda - osserva Milan Nedeljković, membro del board di Bmw AG con responsabilità della produzione - dimostra la nostra massima flessibilità e il nostro ineguagliabile know-how nel campo della produzione su piccola scala. E dimostra che vantiamo già le competenze necessarie per integrare la tecnologia dell'idrogeno nel sistema di produzione Bmw IFactory come ulteriore tipo di propulsione".