Stellantis, Fiat produrrà 90 mila auto all'anno in Algeria

Lo stabilimento Fiat nella provincia di Orano, nell'ovest dell'Algeria, produrrà fino a 90 mila veicoli all'anno. Lo ha affermato Samir Cherfan, direttore delle operazioni per il Medio Oriente e il Nord Africa (Mena) di Stellantis, alla cerimonia di firma di un accordo fra il gruppo multinazionale produttore di autoveicoli e il ministero dell'Industria del Paese nordafricano. Lo ha constatato l'ANSA sul posto.

Alla presenza del ministro dell'Industria algerino, Ahmed Zaghdar, Cherfan ha indicato che la fabbrica avvierà la produzione entro la fine del 2023 a un ritmo, nella prima fase, di 60.000 auto all'anno.

Nell'ottobre scorso le autorità algerine avevano annunciato la firma di un accordo quadro con Fiat per la realizzazione di un progetto per la produzione di autovetture e veicoli commerciali leggeri nella provincia di Orano.