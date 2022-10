Stellantis protagonista anche nel mondo Caravan

Il mercato dei veicoli ricreazionali (RV), comunemente detti Camper o Caravan, vive un periodo forte crescita, come dimostrano le cifre relative ai visitatori e agli espositori delle due più importanti manifestazioni del settore che hanno visto la partecipazione di Stellantis: il Caravan Salon di Düsseldorf, tenutosi dal 28 agosto al 4 settembre, e il Salon des Véhicules de Loisirs di Parigi, tenutosi dal 24 settembre al 2 ottobre.

Numeri vicini ai livelli pre-pandemici e che testimoniano un mercato in piena ripresa. La scorsa settimana, Stellantis ha partecipato con il marchio Fiat Professional al Salon des Véhicules de Loisirs di Parigi Le Bourget, durante il quale i visitatori hanno avuto l'occasione di guidare camper su base Ducato in un'area di prova dedicata.

Il Gruppo era presente anche a Dusseldorf, dove grande richiamo ha esercitato il suo stand vivace e variegato, un punto di riferimento per gli appassionati e i trasformatori perché, per la prima volta, venivano esposti quattro marchi diversi come Fiat Professional, Citroën, Peugeot e Opel.

In omaggio alle tendenze del mercato, il Gruppo sta sviluppando una soluzione per un camper van compatto, un veicolo versatile e moderno che risponda a un recente sviluppo della domanda, derivante dalla presenza di utenti più giovani della media, con minori esigenze di spazio e alla ricerca di veicoli più agili da utilizzare sia in contesti ricreativi sia per le esigenze di ogni giorno.