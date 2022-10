Citroën: dal 2023 sarà commercializzata in Indonesia

Stellantis, per il lancio sul mercato indonesiano nel 2023 del brand Citroën, ha siglato una partnership con il Gruppo Indomobil. L'accordo prevede: lo sviluppo di Citroën, la vendita e il servizio assistenza dei veicoli. L'annuncio è stato fatto dai due partner a Giacarta. La vendita della gamma Citroën inizierà con i modelli C5 Aircross, ë-C4 elettrica, due veicoli apprezzati per il comfort e il successo commerciale in tutto il mondo, e anche con la nuova C3 Andrew Nasuri, direttore del Gruppo Indomobil, Vincent Cobée, amministratore delegato di Citroën e Carl Smiley, direttore delle operazioni per l'India e l'Asia Pacifico di Stellantis, hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta nel centro di Giacarta per annunciare l'arrivo di Citroën in Indonesia.

"Siamo estremamente orgogliosi - ha dichiarato Andrew Nasuri - di annunciare il partenariato strategico tra Indomobil e Stellantis, che introdurrà e svilupperà la marca Citroën in Indonesia. Attraverso l'intermediario Indomobil Wahana Trada, commercializzeremo i loro eleganti veicoli e forniremo un servizio post-vendita affidabile per rafforzare la presenza di Citroën nel Paese".

"Siamo certi che Citroën sarà riconosciuta in Indonesia come la marca che osa impegnarsi per il benessere dei nostri clienti" sono state le parole di Vincent Cobée .

Citroën potrà contare sul sostegno di Indomobil e sulla qualità della sua rete di concessionari ufficiali e dei centri assistenza della rete. Con la sua vasta esperienza e competenza nello sviluppo dei marchi, Indomobil, sarà un partner forte per sviluppare una solida strategia di crescita a lungo termine.