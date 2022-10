Etioca Taxi, ecosistema cresce puntando a eccellenza design

La presentazione dell'inedito taxi elettrico Etioca - che non può essere acquistato ma che viene concesso in uso senza anticipo a 0,99 euro al km, tutti i costi compresi - ha acceso i riflettori su un modello di business che è stato ideato sin dal 2015 dal fondatore israeliano - e attuale Ceo di etioca - Mark Ishakov.

Quello di Etioca è un ecosistema unico di veicoli elettrici - ribadisce l'azienda - dotati di una gamma completa di servizi che creano flusso monetario per supportare l'evoluzione della mobilità per il benessere e l'educazione delle generazioni future.

L'ecosistema Etioca fa muovere gli ingranaggi di sei settori integrati e autonomi tra loro. Sono il design, il polo industriale, i servizi, gli utenti, la parte Fintech e le attività media, che nel loro insieme rappresentano "una solida base su cui si articola il piano strategico che crea valore economico e finanziario".

In particolare il design vedrà la straordinaria esperienza di Giorgetto Giugiaro, designer del secolo, insieme a Fabrizio Giugiaro con oltre 30 anni nel car design, a disposizione del mondo Etioca per offrire il loro know how e la loro competenza nello sviluppo di una nuova architettura di mobilità, questo partendo dal concept già realizzato da Etioca.

Giorgetto Giugiaro e Fabrizio Giugiaro collaboreranno alla creazione di uno specifico centro di R&D in grado di sviluppare il design fino alla messa in produzione dei veicoli definitivi.

"Ho aderito al progetto che ritengo straordinario e rivoluzionario - commenta Giorgetto Giugiaro - già nel 1976 avevo affrontato il tema di un nuovo taxi per New York rimasto in fase di prototipo. Sono felice con Fabrizio di contribuire oggi allo sviluppo di questo concetto integrato in un ecosistema mondiale".

A sua volta Fabrizio Giugiaro ha detto che sarà possibile "contribuire all' ecosistema portando la nostra esperienza nello sviluppo del prodotto. Questo partendo dal concept attuale sulla piattaforma Anna che ci vedrà impegnati nell'ideare tipologie di veicoli all'avanguardia". Etioca Taxi, ecosistema cresce puntando a eccellenza design