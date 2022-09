Stellantis: alla Maserati di Modena nuovo impianto verniciatura

Stellantis ha inoltre annunciato che lo stabilimento Maserati di Modena ospiterà un nuovo impianto di verniciatura denominato FuoriSerie, dedicato alla personalizzazione dei modelli del Tridente. Questa nuova divisione impiegherà dipendenti provenienti dall'impianto di Cento.

Stellantis inoltre creerà nello stabilimento di Cento (Ferrara) una business unit dedicata alla produzione di motori industriali e marini, un settore che ha visto nell'ultimo triennio un crescente volume produttivo con prospettive di ulteriori sviluppi. Lo ha reso noto l'azienda in un incontro organizzato dall'assessorato del lavoro dell'Emilia Romagna con sindacati e Stellantis. L'obiettivo è incrementare ulteriormente la produzione nell'ambito di un piano strategico. La nuova business unit sarà operativa a partire dalle prossime settimane e avrà al suo interno anche un'area qualificata di Ricerca e Sviluppo che sarà oggetto di significativi investimenti.

Una particolare attenzione - fanno notare fonti aziendali - va data al mercato dei propulsori diesel di ultima generazione a uso industrial, marine e power generation, un mercato che presenta un trend in significativa crescita nei prossimi anni, e che si sta aprendo a soluzioni ibride ed elettrificate. Proprio la nuova Business unit di Cento, sottolineano ancora le fonti, svilupperà questo tipo di nuove soluzioni con uno sguardo agli sviluppi della tecnologia a idrogeno di cui Stellantis è leader. Per supportare questa crescita industriale l'azienda ha previsto programmi di formazione con l'obiettivo di riqualificare e migliorare le competenze dei propri lavoratori. La nuova unità organizzativa si svilupperà contestualmente alla cessazione della produzione del motore V6 diesel per automotive, e consentirà di riallocare parte dei lavoratori oggi dedicati a queste produzioni.