Alpine, nasce l'incubatore di progetti R&D Lab

Il brand sportivo del Gruppo Renault investe nel know-how e nelle tecnologie dedicate allo sviluppo sostenibile creando l'Alpine R&D Lab, un incubatore di progetti di Ricerca & Sviluppo per le innovazioni tecnologiche. Il programma, prevede risorse tecniche per far collaborare gli ingegneri esperti con quelli dei partner che a loro volta beneficeranno del sostegno logistico di Alpine. In questa direzione muove la partnership tra Alpine R&D Lab e Aqualines per proseguire e consolidare i lavori di ricerca e sviluppo nel campo dell'aerodinamica. Nel dettaglio, riguarderà componenti specifici per la nuova generazione di veicoli a propulsione elettrica.