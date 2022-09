Stellantis: Fiat Professional Scudo prodotto anche a Luton

Lo stabilimento Stellantis di Luton, in precedenza dedicato al brand britannico Vauxhall, ha ampliato il proprio portfolio produttivo con l'inserimento del veicolo commerciale leggero Fiat Professional Scudo. Questo modello continuerà ad essere prodotto anche a Hordain, in Francia, dove viene fabbricata anche la versione e-Scudo elettrica per tutti i mercati.

"È un'ottima notizia avere iniziato a produrre lo Scudo - ha commentato Mark Noble, direttore dello stabilimento di Luton - questo significa che ora produciamo tutti i modelli commerciali leggeri di medie dimensioni dei marchi Stellantis, sia per il Regno Unito che per l'Europa".

A Luton, una città del Bedfordshire che si trova a nord di Londra - il Gruppo continua anche a costruire le varianti ICE dei veicoli commerciali leggeri Vauxhall Vivaro, Opel Vivaro, Citroen Jumpy/Dispatch e Peugeot Expert.

Stellantis sta anche convertendo lo stabilimento britannico di assemblaggio finale Vauxhall/Opel Astra a Ellesmere Port per costruire le versioni elettriche della linea di furgoni più piccoli, cioè i Citroen e-Berlingo e Peugeot e-Partner