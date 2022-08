Suzuki, ricerca e sviluppo per soluzioni nel breve periodo

L'impegno contro il cambiamento climatico passa dalla ricerca e dallo sviluppo, per Suzuki che ha definito il Piano Ambientale 'Suzuki Enviromental Vision 2050'. Oltre alla proposta di automobili, motociclette e fuoribordo dal basso impatto ambientale, la casa giapponese si è impegnata a combattere il cambiamento climatico, adottando nuove politiche nel campo della ricerca e sviluppo oltre che in quello della produzione, della distribuzione e del marketing, fino alla riorganizzazione degli uffici. Obiettivo dichiarato, quello di contrastare il surriscaldamento globale e lasciare alle prossime generazioni un pianeta sano in cui vivere. Per sfruttare a pieno il potenziale di questa rivoluzione green, Suzuki ha definito una strategia a lungo termine presentata da Toshihiro Suzuki, Presidente di Suzuki Motor Corp., nel febbraio del 2021.

All'interno di questo progetto, Suzuki ha esposto un piano quinquennale (da aprile 2021 a marzo 2026) battezzato 'Sho-Sho-Kei-Tan-Bi', l'abbreviazione di cinque parole giapponesi che significano 'più compatto, di meno, più leggero, più contenuto, più ordinato'. Cinque parole che, insieme e secondo la visione di Suzuki, rappresentano il nuovo punto di partenza nello sviluppo di un futuro più elettrificato e meno impattante. Al centro del Piano Ambientale di Suzuki, ci sono i clienti e sulla base delle loro esigenze, unite alla necessità di abbattere le emissioni di CO2 durante l'utilizzo del mezzo e nel ciclo produttivo, verranno realizzati nuovi modelli dall'impatto ambientale contenuto ma senza accelerare la scelta del consumatore finale, non ancora del tutto pronto, sempre secondo Suzuki, alla transizione verso la mobilità elettrificata. Suzuki non intende quindi forzare i tempi e punta al progresso tecnologico adottando alcune soluzioni sfruttabili nel breve periodo. "Consideriamo i cinque anni di questo piano come un periodo in cui creare le basi per sviluppare le nostre tecnologie di elettrificazione in vista del 2030 - ha dichiarato Toshihiro Suzuki - e promuoveremo in modo proattivo vari sviluppi tecnologici per raggiungere questo obiettivo".