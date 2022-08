Immatricolazioni auto: -0,8% in Italia a luglio

Sono state 109.580 le immatricolazioni di auto a luglio in Italia, lo 0,8% in meno dello stesso mese del 2021. Nei sette mesi il totale è di 793.856, con una flessione del 20,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono del Ministero dei Trasporti.

Stellantis ha immatricolato a luglio in Italia 38.387 auto, il 3,6% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è in calo dal 36% al 35%. Nei sette mesi il gruppo ha consegnato 292.572 vetture, riportando una flessione del 25,2% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota al 36,9% a fronte del 39,3%.

Dopo dodici mesi in rosso è arrivato il tredicesimo calo nelle immatricolazioni di auto in Italia, con una flessione del 28,5% rispetto a luglio 2019. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor che definisce la situazione del mercato "molto grave e l'effetto sulle vendite degli incentivi alla rottamazione varati il 6 aprile scorso finora decisamente modesto". "Oltre allo scarso effetto degli incentivi - spiega il Csp - molti sono i fattori che stanno fortemente penalizzando il mercato. Nel 2020 l'esordio della pandemia ha determinato un primo drastico calo rispetto al 2019 tuttora molto difficile da recuperare". Pesano anche gli effetti della guerra in Ucraina e delle sanzioni nei confronti della Russia a cui si aggiungono la crisi nelle forniture di microchip e altri componenti essenziali per la produzione di auto, il ritorno dell'inflazione, la fine del denaro a costo zero o comunque molto contenuto per le imprese e ora anche la possibilità di politiche monetarie non più espansive". "Nonostante il ridimensionamento della domanda - spiega il presidente del Csp, Gian Primo Quagliano - la carenza di prodotto è talmente forte da avere effetti molto negativi per i potenziali acquirenti di auto sia nuove che usate. Per le nuove i tempi di attesa per la consegna si sono molto dilatati e i prezzi effettivi praticati dai concessionari sono aumentati perché si sono decisamente ridimensionati gli sconti che in tempi normali potevano arrivare fino ad un 10% sul listino.

Dall'inchiesta congiunturale di luglio del Centro Studi Promotor emerge che il 95% dei concessionari dichiara giacenze basse di auto nuove. Una situazione analoga si verifica anche per il mercato dell'usato. Questa situazione ha tra l'altro determinato una forte crescita dei prezzi delle auto usate".

"Dopo aver registrato cali a doppia cifra nei primi sei mesi del 2022, con la variazione negativa maggiore ad aprile (-33%), a luglio il mercato auto riduce la sua flessione a -0,8%, nonostante un giorno lavorativo in meno a luglio 2022 rispetto a luglio 2021 (21 giorni contro 22)". Lo afferma Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia. "Il recupero di luglio 2022 - osserva - deriva dal confronto con i bassi volumi di luglio 2021, primo mese dello scorso anno a registrare un crollo delle immatricolazioni non solo rispetto allo stesso periodo del 2019, ma anche del 2020 (-19,2%). Per stimolare la ripresa della domanda, dopo l'esaurimento delle risorse nella fascia 61-135 g/Km di CO2, sarebbe opportuno estendere la platea dei beneficiari alle partite iva e al noleggio, a oggi esclusi.

Questi canali di vendita permetterebbero, infatti, di dare un importante contributo alla diffusione della mobilità elettrica (Bev e Phev). L'auspicio è che, con alcune piccole migliorie, ci possa essere un'accelerazione dell'utilizzo del bonus ed una spinta di mercato delle fasce 0-20 g/Km e 21-60 g/Km, in quanto resta di prioritaria importanza che le risorse ancora disponibili non vengano distolte per l'errata convinzione che siano in eccedenza rispetto alle stime annuali. Guardando alla situazione politica del Paese, auspichiamo che la crisi di governo non crei rallentamenti nelle azioni programmate di politica industriale indispensabili per accompagnare le imprese nel processo di transizione energetica ed ecologica, a fronte del fondo automotive di 8,7 miliardi stanziato nei mesi scorsi".