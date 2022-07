Stellantis: utile netto semestre 8 miliardi, +34%

Stellantis ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 8 miliardi di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo del 2021 I ricavi netti sono pari a 88 miliardi di euro, in crescita del 17% rispetto al primo semestre 2021 proforma "grazie ai forti prezzi netti, al mix di veicoli e agli effetti positivi dei cambi di conversione". L'utile operativo rettificato è pari a 12,4 miliardi di euro, in crescita del 44% rispetto al primo semestre 2021, con un margine del 14,1%; tutte e cinque le Region hanno raggiunto margini a due cifre.

Il flusso di cassa industriale netto è pari a 5,3 miliardi di euro, in aumento di 6,5 miliardi di euro rispetto al primo semestre 2021. La liquidità industriale disponibile è pari a a 59,7 miliardi di euro. "In un contesto globale complesso proseguiamo sulla strada del piano 'Dare Forward', ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione".

Così l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, commenta i risultati realizzati dal gruppo nel primo semestre.

"Insieme alla resilienza, all'agilità e alla mentalità imprenditoriale delle nostre persone e grazie anche ai nostri partner innovativi - osserva Tavares - stiamo trasformando Stellantis in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile e pronta per il futuro. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i dipendenti di Stellantis per l'impegno profuso e il contributo dato a questi risultati". Stellantis si è posizionata al secondo posto nel mercato Ue 30 per vendite di auto Bev (vetture completamente elettriche ndr) e Lev (vetture a bassa emissione); terza nel mercato statunitense per vendite di Lev. Le vendite globali di Bev sono aumentate di quasi il 50% su base annua, raggiungendo le 136 mila unità.

Il cfo di Stellantis, Richard Palmer, plaude ai risultati realizzati dal colosso automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa. Sono "livelli record" per Stellantis, ha detto Palmer, in occasion una conference call con i giornalisti, plaudendo alla "performance operativa molto forte del gruppo". Palmer, ha detto che il gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa, prende tutte le misure necessare per "rendere gli approvvigionamenti energetici" stabili dinanzi al rischio di tagli previsto per il prossimo inverno. Parlando ai giornalisti durante una conference call, Palmer ha detto che la situazione è omogenea nei vari Paesi d'Europa, Italia inclusa. Ha poi assicurato che Stellantis prende tutte le azioni necessarie per "garantire le forniture e mettere" in sicurezza i suoi stabilimenti industriali dal rischio penuria.Per i modelli 100% elettrici,Palmer, ha sottolineato che Stellantis ha superato Tesla in Europa e che tallona Volkswagen. Il direttore finanziario ha anche sottolineato che il gruppo, nato dalla fusione tra Fca e Psa, è nelle condizioni di affrontare l'aumento globale dell'inflazione. Il top manager di Stellantis rimane comunque cauto sulla penuria di semiconduttori che colpisce il comparto automobilistico. Una questione, ha detto, che continuerà per il resto di quest'anno. "Vediamo qualche miglioramento trimestre per trimestre, ma è un processo lento", ha avvertito Palmer durante la conference call con la stampa internazionale.