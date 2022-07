FCA Bank-DR Automobiles, partnership estesa a Sportequipe e ICKX

Si estende la partnership strategica tra FCA Bank e DR Automobiles, una delle realtà italiane del panorama automotive in più forte espansione.

A pochi mesi dalla firma dell'accordo, la Banca e il Gruppo DR ne ampliano ulteriormente il perimetro, includendo anche i modelli di Sportequipe e ICKX, i due nuovi brand lanciati in occasione del Milano Monza Motor Show.

FCA Bank continua così ad affiancare il Gruppo di Macchia d'Isernia nel suo percorso di espansione: in virtù della collaborazione, la banca fornirà un'ampia gamma di servizi finanziari, dal classico finanziamento rateale al più innovativo PCP, per rendere più accessibili i nuovi modelli targati DR Automobiles.

Il marchio Sportequipe, improntato alla sportività e all'ecosostenibilità, comprende quattro SUV (Sportequipe 5, 6, 7 e 8, quest'ultimo ancora da svelare), un pick-up (Sportequipe K) e una city car elettrica (Sportequipe 1): veicoli dal design accattivante, tecnologici e performanti, per un'offerta di segmento alto e con una ricca dotazione di serie. La linea ICKX ha invece debuttato con il K2, fuoristrada dal look aggressivo che unisce le doti da off-road estremo ai più moderni comfort.

Prosegue così la strategia di FCA Bank, volta sempre più ad affermarsi come banca di riferimento per la mobilità, supportando con le proprie formule innovative e flessibili partner di rilievo come il Gruppo DR, che si sta attestando tra i grandi brand del panorama automotive: nei primi sei mesi del 2022 ha registrato 9.749 veicoli venduti, segnando un aumento del 168,62% rispetto allo scorso semestre.