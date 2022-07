Gruppo Renault, con Vitesco Technologies per 'One Box'

Il Gruppo Renault e Vitesco Technologies, hanno annunciato la firma di una partnership strategica. La collaborazione tra la casa automobilistica e il produttore internazionale nel settore delle tecnologie di trasmissione moderne e nelle soluzioni di elettrificazione, nasce per sviluppare congiuntamente e produrre elettronica di potenza in una sola 'One Box', per i gruppi motopropulsori elettrici e ibridi. I due partner, uniranno ora le loro forze per sviluppare insieme un concept di elettronica di potenza unico sul mercato.

Il Gruppo Renault contribuirà con le sue competenze elettriche e ibride, mentre Vitesco Technologies fornirà tecnologie e processi. L'obiettivo è quello di creare un'unità elettronica essenziale che riunisca tutti componenti in una sola scatola: convertitore DC-DC1, caricabatterie di bordo (OBC)2 ed inverter3.

"Siamo lieti - ha commentato Gilles Le Borgne, Direttore dell'ingegneria del Gruppo Renault - di compiere oggi un ulteriore passo avanti con Vitesco Technologies, partner di lunga data del Gruppo Renault nei veicoli elettrici. Con questa partnership strategica rafforziamo ulteriormente la nostra conoscenza della catena del valore elettrico e ribadiamo ancora una volta la nostra volontà di radicare in Francia gli sviluppi tecnologici ed industriali dei veicoli elettrici".

Il concept della 'One Box' consentirà anche un miglioramento a livello di compattezza (- 45% in termini di volume) e massa per lo sviluppo dei futuri veicoli Renault, soprattutto per l'abitabilità e il comfort dei passeggeri. Le configurazioni e l'assemblaggio dei componenti di base saranno adattati ai vari tipi di motorizzazioni elettriche e ibride. I team di sviluppo della piattaforma avranno sede principalmente a Tolosa.

Lo sviluppo della 'One Box' è previsto per equipaggiare i veicoli elettrici e ibridi di Renault a partire dal 2026, con l'obiettivo per il Gruppo Renault di assemblare a lungo termine questa produzione nei suoi stabilimenti industriali in Francia per i veicoli 100% elettrici.