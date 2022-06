Veicoli commerciali, -17,7% in Europa a maggio

Il mercato dei veicoli commerciali ha registrato a maggio in Europa un calo del 17,7% con 136.410 immatricolazioni, a causa soprattutto della flessione die van.

E' l'undicesima flessione consecutiva, spiega l'Acea, associazione dei costruttori europei.

Tutti i principali mercati registrano una flessione positiva, a partire dalla Spagna (-29.3%).

Da inizio anno le immatricolazioni sono 673.095, in calo del 19,8% sull'analogo periodo del 2021. In calo i maggiori mercati: Spagna (-31.2%), Francia (-22.3%), Germania (-17.1%) e Italia (-8.2%).