Mercedes-Benz: nel 2024 il debutto della piattaforma MMA

A margine della presentazione del concept Mercedes Vision Amg, la casa della stella ha annunciato l'arrivo della nuova piattaforma MMA, dedicata a modelli compatti a zero emissioni. Il primo arriverà nel 2024, con linee e dimensioni da crossover compatto e con trazione 100% elettrica. La piattaforma MMA permette di adottare innovative batterie ad alta densità energetica, oltre ad essere in grado di ospitare anche unità termiche elettrificate. I nuovi modelli porteranno al debutto anche l'innovativo infotainment MB.OS, un'evoluzione del già sofisticato MBUX, con motore grafico e sistema di intelligenza artificiale ulteriormente perfezionati.

L'attuale assistente personale attivabile pronunciando la frase "Hey Mercedes" sarà sotituito da un Avatar 3D calato nel ruolo di "maggiordomo digitale", come ha affermato Magnus Östberg, Chief Software Officer di Mercedes-Benz.