Fca Bank con VinFast, servizi finanziari per auto green

Fca Bank, che opera nel settore del finanziamento auto, ha firmato un accordo di cooperazione paneuropea con VinFast, brand vietnamita produttore di veicoli elettrici, per la fornitura di servizi finanziari. Attraverso la partnership, Fca Bank - spiega una nota -fornirà un'ampia gamma di soluzioni innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli a zero emissioni di VinFast in Europa.

L'accordo, attivo inizialmente in Francia, Germania e Paesi Bassi, comprende la fornitura di servizi e applicazioni digitali per migliorare l'esperienza dei clienti europei di VinFast, incluso il Finance Calculator, con cui ottenere un preventivo su misura.

"Fca Bank espande così il già ampio numero dei brand partner, includendo un'azienda come VinFast, a cui siamo legati dall'approccio orientato all'innovazione e alla sostenibilità.

Per noi è un passo significativo sulla strada per diventare la banca di riferimento per la mobilità in Europa" afferma Giacomo Carelli, ceo e general manager di Fca Bank. "VinFast è costantemente impegnata sul fronte dell'innovazione per rendere i veicoli elettrici premium ampiamente accessibili in tutta Europa. Un partner con l'esperienza e la portata di Fca Bank ci offre un grande supporto nel mantenere questo impegno" sottolinea Emmanuel Bret, vice ceo di VinFast.