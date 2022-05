Audi e Confindustria, l'innovazione a sostegno delle imprese

In coerenza con la roadmap verso la totale sostenibilità, responsabilità sociale e innovazione tecnologica, Audi sta trasformando il proprio ruolo nel panorama industriale per vincere le sfide del futuro evolvendosi in provider di mobilità a 360 gradi. Innovazione ed evoluzione indissolubilmente legate al mutamento sociale ed economico trovano riscontro anche nella visione di Confindustria. Per questo, le vetture plug-in e full electric Audi sono le compagne di viaggio verso il futuro delle imprese che aderiscono a tali valori.

La partnership, che lega le due realtà dal 2019, ha dato origine a numerosi momenti di scambio e di confronto in occasione degli oltre 20 incontri a cui il Brand ha partecipato con key note, lectio magistralis e anteprime di prodotto. L'accordo ha rappresentato, assieme ad un'opportunità di crescita professionale per gli imprenditori associati, la possibilità di accedere a soluzioni di mobilità taylormade relative all'offerta elettrificata del Brand che comprende 11 vetture plug-in e 5 modelli full electric assistiti da un completo ecosistema di ricarica pubblica e privata.

L'ampio portfolio tecnologico è a disposizione degli associati di Confindustria attraverso condizioni specifiche per il noleggio e per il leasing finanziario. Formule rese particolarmente vantaggiose grazie al valore residuo espresso dalla gamma.

Sostenibilità, per Audi, significa anche certezza economica e la tenuta del valore residuo delle vetture dei quattro anelli, storicamente sempre molto alto tra i brand premium, è un fattore fondamentale per il Cliente Business. Al valore finanziario si aggiungono i contenuti per la sicurezza in materia di assistenza alla guida e di servizi di connettività e un sistema di assistenza gestibile da remoto in grado di valorizzare il tempo del Cliente.