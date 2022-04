Stellantis: accordi con Bnp, Credit Agricole e Santander

Stellantis ha firmato accordivincolanti con Bnp Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance che mirano a organizzare meglio la sua attuale piattaforma di servizi finanziari in Europa. "Sono molto contento di confermare la firma di questi accordi con i nostri storici partner bancari europei", afferma Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "La nostra strategia è quella di sfruttare al meglio le nostre linee di servizi finanziari, in Europa e in Nord America, con l'obiettivo di raddoppiare il nostro reddito bancario netto entro il 2030. La nuova piattaforma sta gettando le basi per conseguire questo obiettivo e incrementare la creazione di valore in tutta la nostra attività dei servizi finanziari". Gli accordi mirano a creare una società di leasing operativo multimarca in cui Stellantis e Credit Agricole Consumer Finance detengono ciascuna una quota del 50%, attraverso l'unione dei business Leasys e F2M Lease, con l'obiettivo di diventare un leader europeo con un target di flotta di circa 1 milione di veicoli nel 2026. Le attività di finanziamento vengono riorganizzate attraverso joint venture con Bnp Pf o Santander Consumer Finance in ciascun Paese per gestire le attività di finanziamento per tutti i marchi Stellantis. Le operazioni dovrebbero essere completate nella prima metà del 2023, una volta ottenuta l'autorizzazione dalle autorità antitrust competenti e dalle autorità di regolazione del mercato.

Credit Agricole Consumer Finance acquista il 100% del capitale di Fca Bank e Leasys Rent. Lo prevedono gli accordi vincolanti con Stellantis per "la creazione di un leader europeo nel leasing operativo". "Sono molto soddisfatto dei progressi compiuti nella ridefinizione del focus della nostra cooperazione con Stellantis" ha affermato Stéphane Priami, vice amministratore delegato di Crédit Agricole SA e ceo di Credit Agricole Consumer Finance. "L'ambiziosa partnership che stiamo costruendo insieme porterà a una crescita redditizia, sostenibile e diversificata. Il Gruppo Crédit Agricole creerà con Stellantis un leader europeo del leasing e disporrà di una piattaforma di finanziamento auto innovativa al 100% che gli consentirà di servire tutti gli attori del mercato in 18 paesi, comprese le White Label, con un'offerta completa e operativa".

Santander Consumer Finance ha riformulato l'accordo con Stellantis per finanziare i veicoli di tutti i marchi delle case automobilistiche in sette paesi europei: Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Spagna. La partnership nata nel 2014 per finanziare i veicoli Peugeot, Citroën e Ds - spiega in una nota Santander Consumer Finance - è stata così rafforzata. All'interno dei sette paesi, Santander Consumer Finance e Stellantis agiranno insieme come captive finance provider nel credito, leasing finanziario e leasing operativo per clienti privati, quest'ultimo su base non esclusiva, per tutti i marchi della casa automobilistica.

Santander Consumer Finance venderà le sue partecipazioni in Psa Bank Deutschland GmbH, inclusa la sua filiale austriaca, e Psa Finance Uk a Bnp Paribas Personal Finance. Santander Consumer Finance consoliderà la sua posizione di principale partner finanziario di Stellantis in termini di valore del portafoglio, puntando a raggiungere i 40 miliardi di euro dai marchi Stellantis entro il 2026, con un aumento del 33%. Santander Consumer Finance rafforzerà anche la sua posizione di leader nel mercato finanziario automobilistico europeo aggiungendo un numero significativo di marchi automobilistici alla sua attività di finanziamento captive. "Dopo sette anni di solida collaborazione con Stellantis, siamo molto lieti di espandere la collaborazione. Non vediamo l'ora di lavorare insieme ancora più da vicino e continuare a supportare milioni di clienti. Questa collaborazione rimodellata rafforza la nostra posizione di leader nel settore finanziario automobilistico europeo". spiega il ceo José Luis de Mora. L'operazione dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2023.