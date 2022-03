Renault sospende le attività nello stabilimento di Mosca

Renault ha annunciato la sospensione delle attività del suo stabilimento di Mosca. Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Renault - si legge in un comunicato- "si è riunito in data odierna e ha decretato di sospendere le attività dello stabilimento Renault di Mosca dalla data odierna. Il Gruppo sta valutando le possibili opzioni sulla sua partecipazione in AVTOVAZ, agendo responsabilmente nei confronti dei 45.000 dipendenti in Russia. Il Gruppo Renault ricorda che sta già attuando le misure necessarie per rispettare le sanzioni internazionali. Di conseguenza - continua il comunicato - il Gruppo Renault si vede costretto a rivedere le sue prospettive finanziarie con un margine operativo del Gruppo dell'ordine del 3% (contro ≥ 4% in precedenza) e un free cash-flow operativo del Ramo Auto positivo (contro ≥ 1 miliardo di euro in precedenza). Un onere di rettifica non-cash sarà registrato nei risultati del primo semestre 2022, corrispondente al valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali nonché del goodwill consolidati del Gruppo in Russia. Tale valore ammontava a 2.195 milioni di euro al 31 dicembre 2021.

Il Gruppo Renault - conclude il comunicato- resta concentrato sulla realizzazione del piano strategico Renaulution. Il Gruppo porta avanti la sua politica commerciale basata sul valore, consolida la sua competitività e accelera il programma di riduzione dei costi".