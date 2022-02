Mercedes: nel 2021 superato il range di guidance del 10-12%

Mercedes-Benz Group ha ottenuto forti risultati finanziari nell'anno 2021 sulla base di dati preliminari non sottoposti a revisione. Il segmento Mercedes-Benz Cars & Vans ha superato il range di guidance del 10-12% e ora si aspetta un ritorno sulle vendite (Return on Sales) rettificato del 12,7% nell'intero anno. Lo rende noto la società.

Nonostante le continue carenze di semiconduttori, il quarto trimestre di Mercedes-Benz Cars & Vans ha mostrato dei forti risultati con un buon mix di prodotti e da una performance favorevole delle auto usate. La forte redditività del business dell'auto si è anche tradotta in un solido free cash flow industriale che supera la guidance aziendale.

"Continuiamo ad eseguire la nostra strategia a tutta velocità. La nostra attenzione sulla crescita redditizia e sulla disciplina dei costi, combinata con una linea di prodotti desiderabile, si è tradotta in una forte performance finanziaria. Come marchio di auto di lusso di maggior valore al mondo, stiamo accelerando verso un futuro completamente elettrico e guidato dal software", ha dichiarato Ola Kallenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group.