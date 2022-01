Stellantis: sale al 75% in società con Gac in Cina

Stellantis prevede di acquisire una quota di maggioranza nella joint venture con GAC Group in Cina, passando dal 50% a al 75%.

Lo rende noto un comunicato, specificando che si tratta di "un cambiamento possibile grazie al nuovo quadro normativo che consente ulteriori investimenti stranieri nelle joint venture esistenti". Stellantis e GAC Group "continueranno a cooperare per sviluppare il potenziale commerciale di successo del marchio Jeep in Cina", aggiunge la nota specificando che è il "primo passo fondamentale per razionalizzare le operazioni in Cina, come parte del piano strategico dell'azienda che sarà annunciato il primo marzo".