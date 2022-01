Williams Engineering passa a Fortescue per un futuro green

La britannica Williams Advanced Engineering (WAE) che era nata nel 2010 per separazione dalla omonima scuderia di Formula 1 verrà acquisita dalla Fortescue Future Industries (FFI), una consociata del colosso australiano Fortescue Metals Group (FMG) che occupa il quarto posto al mondo (dopo Bhp, Rio Tinto e Vale) nella estrazione di minerali di ferro.

L'operazione - si legge nella nota - permetterà di "stabilire il ritmo per l'innovazione rivoluzionaria nell'ambito dell'energia verde, riunendo i principali ricercatori e ingegneri sotto un unico ombrello per guidare il progresso e combattere il cambiamento climatico".

Williams Advanced Engineering è un'azienda tecnologica e ingegneristica leader a livello mondiale conosciuta per i suoi progetti innovativi nei sistemi di batterie ad alte prestazioni e nell'elettrificazione che - nei programmi stabiliti con FFI - contribuirà con progetti fortemente innovativi (come i treni merci di Fortescue lunghi 3 km e i camion da trasporto da 400 tonnellate) consentirà a Fortescue, uno dei maggiori produttori di emissioni di carbonio, di realizzare il suo obiettivo di 'zero emissioni' per il 2030.

"Questa è la corsa della nostra vita - ha dichiarato Andrew Forrest fondatore e presidente di Fortescue - cioè la corsa per salvare il pianeta e la velocità con cui ci muoviamo è davvero importante. FFI e WAE lavoreranno insieme per decarbonizzare Fortescue, con l'obiettivo di raggiungere questo traguardo in modo più rapido ed efficace di chiunque altro al mondo".