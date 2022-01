Pininfarina firma interni autobus turistico X9-3 di Asiastar

Asiastar, azienda che da oltre 60 anni produce autobus in Cina, parte del Gruppo Weichai, ha presentato l'X9-3, autobus turistico di fascia alta con esterni e interni disegnati da Pininfarina. La presentazione del primo prototipo del bus è avvenuta a Yangzhou in occasione dell'Asiastar Business Conference.

"Questo nuovo autobus è destinato al mercato turistico di fascia alta nazionale ed estero e rappresenta una piattaforma inedita per gli autobus turistici di fascia alta di Asiastar Bus. Il veicolo è stato sviluppato con Pininfarina nel corso di due anni e mezzo. Lo stile e gli interni trasmettono una sensazione di freschezza e la qualità e le prestazioni del prodotto sono state elevate ad un nuovo livello" spiega Jia Kaiqian, direttore generale di Asiastar Il design dell'X9-3 è stato sviluppato dai team di design Pininfarina in Italia e a Shanghai. "La collaborazione con Asiastar - commenta Kevin Rice, chief creative officer di Pininfarina - nasce nel solco della vasta esperienza maturata da Pininfarina nel design di mezzi di trasporto oltre l'automotive, dai treni ad alta velocità agli autobus, dai tram ai camion. Asiastar X9-3 apre ad una nuova generazione di autobus turistici di fascia alta, "dove -si legge in una nota- un comfort impareggiabile si sposa con la più alta tecnologia.

Il frontale, sviluppato in Italia, sembra protetto dalle due fiancate grazie a una grafica innovativa: una lama in alluminio collega questi elementi donando dinamismo e sensazione di lusso".