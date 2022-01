Ford, accordo con EHG per produzione camper

Un nuovo accordo quadro è stato stipulato tra Ford ed Erwin Hymer Group, con oggetto la fornitura di Ford Transit e Ford Transit Custom come base per allestire veicoli ricreazionali e camper. I due marchi hanno anche concordato una partnership strategica che formalizza una visione condivisa sulle future esigenze dei clienti, sul contesto normativo, sulla legislazione relativa alle emissioni, l'elettrificazione, la digitalizzazione e la connettività, oltre all'integrazione dei sistemi di assistenza alla guida. In più, Ford collaborerà con EHG nello sviluppo dei propri prodotti per attività outdoor.

L'accordo è quello che permetterà a entrambe le aziende di trarre ulteriori benefici dal mercato dei veicoli pensati per il tempo libero, cresciuto considerevolmente negli ultimi otto anni e creando nuove opportunità per Ford. EHG, operante nel mercato europeo dei camper, dal canto suo, amplia la base di fornitura di veicoli e migliora la sua capacità di consegna, che è stata limitata a causa della crisi dei semiconduttori. EHG fa anche parte di Thor Industries, il più grande produttore mondiale di veicoli per il tempo libero e vede nella produzione della famiglia Transit in Nord America e in Cina un'ulteriore opportunità per il gruppo.

Il nuovo accordo di fornitura riguarda i modelli Transit furgoni e chassis cabinati, così come i Transit Custom Combi, per la conversione da parte dei marchi EHG in camper, camper semi integrati e camper alcova. Ford produrrà i suoi veicoli nello stabilimento di Kocaeli, in Turchia, con consegna scaglionata dal 2022 al 2024. Le aspettative da parte di EHG sono quelle di una forte crescita della domanda di camper compatti da 1 tonnellata basati su Transit Custom, dato che versatilità, manovrabilità e dimensioni rendono questi veicoli adatti alla guida quotidiana. I camper con tetto a soffietto, in particolare, stanno diventando sempre più popolari in quanto permettono ancora ai clienti di accedere ad aree limitate in altezza come i parcheggi multipiano e i traghetti.