Alfa Romeo su risultati 2021 guarda al 2022 ricco di novità

Per Alfa Romeo un memorabile 2021 si è chiuso con un trend in crescita su tutti i principali indicatori e con il mese di dicembre che porta alla quota più alta dell'anno, miglior auspicio per un 2022 che sarà ricco di importanti novità.

Nonostante uno scenario sempre più competitivo, Stelvio - il primo suv della marca del Gruppo Stellantis - ha continuato a collezionare risultati positivi in Italia confermando la sua leadership per il terzo anno consecutivo nel segmento D-Suv, con una quota che sfiora il 50% tra i modelli a motore termico (ICE) e sale a oltre il 50% nel comparto premium.

Il mercato, dunque, continua a premiare il primo suv nella storia ultracentenaria del brand del Biscione, che esprime piena emozione di guida, massime performance e stile sportivo. Sono queste le peculiarità del più autentico 'spirito Alfa' nelle vesti della sport utility che ha rivoluzionato il segmento conquistandone la leadership.

Giulia si è confermata la sedan più venduta tra berline di segmento D con motore termico e la sua quota, che sfiora il 60%, è quasi doppia rispetto al 2020. Il forte progresso del brand non è legato solo al fascino delle alfa, alle loro prestazioni e al loro design esclusivo, ma anche alla qualità compresa quella del post-vendita.

Come segnala la nota dell'azienda, il 95% dei clienti ha espresso un apprezzamento estremamente positivo sul servizio ricevuto presso le concessionarie ufficiali Alfa Romeo per l'acquisto di una vettura nuova. Questa attenta gestione dei canali di vendita, con la forte riduzione degli stock, sta portando il brand sempre più verso un modello 'build to order' che è stato annunciato lo scorso ottobre da Jean Philippe Imparato, Ceo del brand. Significativo anche il risultato di Alfa Romeo del comparto Fleet & Business, che ha contribuito a questi eccezionali risultati: nel mercato B2B, Stelvio è leader tra i D-Suv di ogni alimentazione - quasi 1 vettura venduta su 4 è uno Stelvio - e Giulia primeggia nel segmento D-sedan termiche facendo suo circa un terzo del mercato.

I riconoscimenti del mercato sono coerenti con i tanti premi che il pubblico e la stampa specializzata, in Italia e nel mondo, hanno tributato negli anni ai due modelli, dal Suv of the year di Auto Zeitung all'Autonis Design Award di Auto Motor und Sport alla tripletta di Giulia con GTA, Quadrifoglio e Veloce negli Sport Auto Award della rivista Sport Auto sino al titolo di Miglior auto per dirigenti assegnato a Stelvio nell'ambito dei Mission Fleet Awards.

L'anno appena concluso verrà ricordato anche per il sold out Giulia GTA: l'icona della performance di Alfa Romeo, la vettura più potente mai prodotta dal marchio del Biscione, ha completato così il suo percorso di auto da collezione. Tutte le unità previste dal progetto sono ora in possesso di 500 appassionati e cultori dell'auto. L'icona della performance di Alfa Romeo, la vettura più potente mai prodotta dal marchio del Biscione, ha completato così il suo percorso di auto da collezione: un successo commerciale di portata internazionale, che ha visto clienti provenire da ogni parte del mondo, con una nutrita rappresentanza da Cina, Giappone e Australia.