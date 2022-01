Stellantis: Nuova 500e più venduta in Italia tra elettriche

Nell'incessante crescita del mercato delle vetture elettriche che ha più che raddoppiato i suoi volumi rispetto all'anno precedente raggiungendo oltre 67.000 unità, l'auto elettrica più venduta in Italia nel 2021 è la Nuova 500 con le sue 10.753 unità vendute pari al 16% del mercato delle "full electric".

Progettata e costruita a Torino, la Nuova 500 elettrica - sottolinea una nota di Stellantis - è una icona di stile e ora anche portabandiera della mobilità sostenibile.

Nuova 500 elettrica è già disponibile in Europa, Israele e Brasile con l'ingresso in Giappone previsto per l'anno appena iniziato. La sua compattezza nasconde un'autonomia in grado di andare ben oltre l'ambito cittadino, grazie a 320 km di autonomia certificati dal rigoroso ciclo di omologazione WLTP. Se usata con i frequenti 'stop and go' del traffico cittadino, la sua percorrenza sale fino a 460 km, beneficiando dell'azione di recupero energia ad ogni frenata. La batteria agli ioni di litio da 42 kWh si ricarica velocemente, grazie al caricatore rapido da 85 kW: sono sufficienti 5 minuti di ricarica in corrente continua da 100 kW, per ottenere 50 chilometri di autonomia, e in 35 minuti viene ricaricato l'80% della batteria di trazione. Il suo piacere di guida si esprime attraverso tre distinte modalità: 'Normal' per un'esperienza simile a quella di un veicolo con motore a combustione, 'Range' attiva invece la funzione che permette di guidare con un solo pedale, mentre 'Sherpa' punta a minimizzare il consumo energetico.