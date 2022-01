Kia, crescita 2021 nel mondo del 6,5% a 2,78 milioni auto

A livello mondiale Kia ha raggiunto lo scorso anno un totale di 2.777.056 immatricolazioni, che rappresentano un incremento del 6,5% rispetto al 2020. Ancora più rilevante il valore della crescita nei mercati al di fuori di quello interno della Corea del Sud (dove sono state contabilizzate 535.016 vetture) in quanto nel 2021 le vendite hanno hanno raggiunto 2.242.040 unità per un incremento del 9,1%. .

Nel mese di dicembre 2021 - si legge nella nota della Casa coreana - le vendite globali di Kia hanno registrato 208.965 immatricolazioni, che rappresentano una flessione del 4,0% rispetto all'anno precedente principalmente dovuta alle difficoltà nella filiera delle forniture di componenti.

Il suv Sportage è stato il modello Kia maggiormente apprezzato dal pubblico nel 2021, con 363.630 unità vendute. E' seguito dall'altro suv Seltos con 298.737 unità e infine dalla berlina Forte (conosciuta in Corea con la sigla K3) con 240.627 unità.

Kia nel 2021 ha ottenuto una crescita notevole delle vendite totali grazie alle sue efficaci strategie nella gestione della catena dei fornitori e con il lancio di numerosi nuovi modelli, come il rivoluzionario crossover elettrico EV6.

Per il 2022 l'azienda conferma l'obiettivo di vendere a livello mondiale 3,15 milioni di veicoli, di cui 562.000 unità nel mercato interno e 2.590.000 nei mercati extra Corea.

Kia punta a far crescere le vendite anche riducendo al minimo l'impatto delle eventuali interruzioni nella catena di approvvigionamento dei componenti attraverso piani di produzione ottimizzati e, allo stesso tempo, consolidando la propria leadership nel mercato globale dei veicoli elettrici con la sua esclusiva gamma di modelli elettrificati. Nel corso del 2022 Kia introdurrà diversi modelli molto attesi come il crossover elettrico 'super performante' Kia EV6 GT e la nuova generazione di Niro, due auto che riflettono l'impegno di Kia nel divenire un sustainable mobility solutions provider.