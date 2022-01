Stellantis, Sistema Italia è 'fiera online' per fare sistema

Ha preso il via nelle scorse ore Sistema Italia, fiera online per tutte le aziende italiane. L'evento è quello che permette alle realtà imprenditoriali che operano in Italia di presentare i propri prodotti e i propri servizi per generare 'rete' e creare opportunità commerciali. La si può visitare collegandosi al sito sistemaitaliaforbusiness.it, per seguire i webinar dedicati e conoscere meglio tutti i brand che partecipano all’evento virtuale. Le aziende coinvolte sono numerose, così come sono molti e significativi i contributi degli amministratori delegati che, attraverso i loro interventi, hanno l’obiettivo di ispirare la community di manager e imprenditori italiani.

Dalla piattaforma è infatti possibile accedere a numerose interviste, tra le quali, quelle di Santo Ficili, Stellantis Italy country manager, Silvia De Dominicis, presidente ed amministratore delegato Johnson & Johnson Medical, Daniele Bandiera, amministratore delegato Italiana Petroli, Aureliano Cicala, direttore generale MSC Crociere, Walter Ruffinoni, amministratore delegato NTT DATA Italia e EMEA, Fabio Carsenzuola, amministratore delegato Europ Assistance Italia, Alessandro Mercuri, amministratore delegato Deloitte Consulting Italia, ma anche Roberto Grasso, amministratore delegato Kimbo Caffè, Emmanuel Raptopoulos, amministratore delegato SAP Italia e Andrea Orcel, amministratore delegato Unicredit.

Nel progetto sono state coinvolte anche quattro associazioni di categoria come Assoimprese, Confimi Industria, CIA e Confartigianato."In Sistema Italia - ha dichiarato Santo Ficili - il Gruppo Stellantis gioca un ruolo da protagonista. La nostra vocazione è da sempre mettere in relazione le aziende sul territorio e per questo abbiamo sviluppato e promosso un tool capace di ampliare le occasioni di contatto sfruttando il mondo digitale. Sistema Italia è un ambiente virtuale che mette in comunicazione le aziende, i clienti e i potenziali clienti in questo momento di ripartenza per fare sistema, intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera e sviluppare insieme relazioni proficue e profittevoli".