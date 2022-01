Kia Sportage, arriva quinta generazione 'made in Slovacchia'

Tra meno di due settimane la quinta generazione di Kia Sportage, uno dei modelli di maggiore successo della Casa sudcoreana, sbarcherà nel mercato italiano.

Lo farà dal 15 gennaio mettendo a disposizione della clientela una offerta di sistemi propulsivi che è decisamente all'avanguardia non solo per rispondere alle sempre più stringenti normative sulle emissioni ma anche per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Novità assoluta della generazione 2022 di Sportage è una gamma di motori interamente elettrificata. Efficienti unità benzina o diesel, esclusivamente Mild Hybrid (Mhev) che sono affiancate da nuove motorizzazioni ibride (Hev) o Plug in Hybrid (Phev). In particolare la tecnologia Phev dà priorità alla guida in modalità esclusivamente elettrica per coprire la maggior parte dei trasferimenti giornalieri casa-lavoro e non solo con emissioni zero dallo scarico.

Una innovazione che è legata all'avanzata flessibilità e modularità dello stabilimento Kia in Slovacchia, perché tutte le tipologie previste - Phev, Hev, Mhev - saranno costruite 'in Europa per l'Europa' proprio a Žilina.

"L'inizio della produzione della quinta generazione di Sportage nel nostro stabilimento in Slovacchia - ha commentato Jason Jeong, presidente di Kia Europe - è un altro momento importante di un anno eccezionalmente intenso e ricco di successi. Sono soddisfatto che il nostro stabilimento di Žilina si occupi anche della quinta generazione, la più ecologica, emozionante ed elettrificata di sempre".

Il modernissimo stabilimento slovacco di Žilina è costruisce Sportage dalla seconda generazione e - dal 2006 ne sono stati costruiti circa due milioni di esemplari. La seconda generazione è stata prodotta in 104.500 unità; la terza generazione in 797.500 unità; la quarta, entrata in produzione alla fine del 2015, in oltre un milione. All'inizio del 2021 è stato raggiunto un importante traguardo della produzione europea di Kia iniziata nel 2006 in Slovacchia: è stata superata la soglia dei 4milioni di Sportage prodotte.