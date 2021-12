Auto: per Easyrain nuovo aumento di capitale da 5 milioni

Easyrain, pmi innovativa specializzata nello sviluppo di sistemi di sicurezza per auto, ha siglato un nuovo aumento di capitale, del valore di 5 milioni di euro, per sostenere economicamente le prossime fasi di sviluppo del sistema di sicurezza anti aquaplaing (Ais) e della nuova generazione di sensori virtuali, compreso il Dai (Digital Aquaplaning Information), in grado di aumentare la sicurezza di guida riconoscendo e discriminando la presenza di vari livelli di acqua sul manto stradale.

Il prossimo anno, Easyrain, azienda di Rivoli (To) fondata nel 2013, proseguirà lo sviluppo della seconda generazione del sistema Ais, che sarà montato in vari proof-of-concept con il supporto dei partner Bosch, Italdesign e dei carmaker che hanno già espresso interesse. L'aumento di capitale è stato sottoscritto da Indaco Venture Partners Sgr, storico partner finanziario di Easyrain, e da Progress Tech Transfer, il fondo sottoscritto congiuntamente dal Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) e dalla Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).

Easyrain ha inoltre annunciato la nomina di Heinrich Gerhard Schuering come nuovo presidente dell'azienda. Insieme all'amministratore delegato e fondatore, Giovanni Blandina, Schuering supervisionerà lo sviluppo tecnico di Easyrain e aiuterà l'azienda nelle fasi di industrializzazione e lancio sul mercato dei sistemi brevettati Ais e Dai.