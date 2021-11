Intesa Mazzanti-Mieeg per hypercar a idrogeno

Mazzanti automobili di Pontedera (Pisa) e Mieeg srl di Segni (Romas), hanno firmato un accordo di collaborazione per sviluppare un innovativo progetto che diventerà il nuovo gioiello della casa toscana. Obiettivo puntare alle massime prestazioni, coniugando l'artigianalità italiana con i massimi livelli tecnologici per far nascere un nuovo concetto di hypercar ibrida, caratterizzata da un range extender-Mieeg miniaturizzato ad alta potenza e alimentato a idrogeno. Lo rendono noto le due aziende precisando che nei prossimi "due anni svilupperanno il progetto 'Evantra Mmmh' (Mazzanti-Mieeg-Hybrid)".

Miieg, è spiegato in una nota delle due società, ""svilupperà il microgeneratore elettrico, su brevetto depositato nel 2017, mentre Mazzanti automobili si concentrerà sulla progettazione della nuova hypercar: nel 2023 si effettueranno l'integrazione e i relativi test e nascerà un propulsore ibrido completamente innovativo nel settore automobilistico che permetterà autonomie significative nonostante l'elevatissima potenza specifica del progetto 'Evantra Mmh', superiori a 800CV, potendo alimentare il microgeneratore sia tramite idrocarburi che idrogeno proveniente da acque reflue, sfruttando aria o ossigeno come comburente". La parte ibrida del progetto "sarà alimentata da un serbatoio di idrogeno, consentendo maggiore autonomia e contribuendo sensibilmente al contenimento delle emissioni".

Solo successivamente Mazzanti e Mieeg, sottolineano le due società, "avvieranno una fase di negoziazione per accordi di tipo finanziario, commerciale e industriale che potranno non limitarsi solo al mondo automotive". Il microgeneratore alimentato a idrogeno, aggiunge Angelo Minotti, ceo e fondatore di Mieeg, "sarà specificatamente progettato per questa incredibile automobile e può definire un nuovo paradigma nel mondo dell'auto e non solo". Secondo Luca Mazzanti, fondatore di Mazzanti Automobili, "l'accordo con Mieeg consente di esplorare nuove frontiere mai percorse prima nel settore automotive".