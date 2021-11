Cnh: Iveco fornirà ad Amazon 1.064 veicoli commerciali a gas

Iveco, brand di Cnh Industrial, fornirà ad Amazon 1.064 veicoli commerciali S-Way alimentati a gas naturale a supporto delle proprie attività europee. Le nuove 848 consegne inizieranno a metà del 2022. I 1.064 veicoli commerciali pesanti montano gli avanzatissimi propulsori Fpt Industrial Cursor 13 a gas naturale e sono equipaggiati con serbatoi da 1052 litri, i più capienti in assoluto, con un'autonomia prevista di ben 620 km tra un rifornimento e l'altro. Le 848 unità ordinate per il 2022 includeranno anche Iveco Driver Pal, l'innovativo assistente vocale di bordo del Brand con funzionalità Amazon Alexa.

"Siamo all'avanguardia nelle tecnologie della propulsione a gas naturale da 25 anni e abbiamo sviluppato soluzioni che consentono agli operatori di ridurre sensibilmente le emissioni fin da oggi. La collaborazione con leader globali come Amazon è una testimonianza delle capacità dei nostri prodotti innovativi e del nostro tenace impegno verso l'obiettivo della decarbonizzazione del settore dei trasporti entro il 2050. Iveco Group continua a essere l'apripista nei motori a combustione alimentati con combustibili rinnovabili, l'unica soluzione praticabile già disponibile su larga scala sul mercato per la riduzione delle emissioni" commenta Gerrit Marx, ceo designato di Iveco Group, che domani nell'Investor Day presenterà il piano strategico della nuova società che nascerà dallo spin off da Cnh Industrial.