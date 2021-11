Volkswagen ID.3 e ID.4, stop a produzione per mancanza chip

La carenza dei microprocessori si sta allargando a settori che ne erano rimasti 'incontaminati' ed ha ora colpito la produzione di auto elettriche alla Volkswagen, con ricadute sulla produzione a Zwickau e Dresda. Ne da notizia il magazine tedesco Automobilwoche, precisando che saranno interessate da questo stop circa 5.000 vetture delle gemme Volkswagen ID.3, ID.4, Audi Q4 e-Tron e Cupra Born.

"Speriamo di avere superato il peggio - ha commentato il numero uno del Gruppo Herbert Diess - ma per mancanza di chip non saremo certamente in grado di costruire tutte le auto che vorremmo l'anno prossimo".

Parlando ad un congresso economico organizzato dal giornale Süddeutsche Zeitung. Diess ha ribadito le precedenti valutazioni secondo cui i dati di produzione e vendita, che sono già diminuiti notevolmente quest'anno, potrebbero rimanere sotto pressione anche nel 2022.

Nella più grande azienda automobilistica europea, la persistente mancanza di microchip, come per molti altri fornitori, ha conseguenze drastiche. Ad ottobre, le consegne dell'intero Gruppo Volkswagen sono diminuite di oltre un terzo (-33,5%) rispetto allo stesso mese del 2020.