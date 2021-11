Toyota: verso normalizzazione produzione in dicembre

Toyota prevede il ritorno alla normalità di tutte le sue catene di montaggio nei 14 impianti che controlla in Giappone per la prima volta in 7 mesi, in scia alla progressiva attenuazione delle criticità causate dalla pandemia da Covid. La produzione globale nel mese di dicembre dovrebbe raggiungere quota 800.000 veicoli, un record per l'ultimo mese dell'anno, che si raffronta con un livello di 760mila unità dello scorso dicembre. L'output di Toyota è riuscita ad accelerare nelle ultime settimane grazie alla ripresa delle attività industriali negli stabilimenti nel Sudest asiatico, un fattore che ha consentito alla prima casa auto mondiale di mantenere l'obiettivo di produzione di 9 milioni di vetture per l'intero anno fiscale. Un simile traguardo sarà raggiungibile anche nel mese in corso, tra 850mila e 900mila vetture, spiega Toyota, sebbene inizialmente avesse rivisto al ribasso l'output di 150mila unità dal piano iniziale di un milione di autoveicoli. Molte costruttori mondiali hanno dovuto fare i conti con la carenza dei semiconduttori per l'intero comparto, e le diverse complicazioni derivanti dall'emergenza sanitaria. Nel mese di settembre Toyota aveva ridotto drasticamente la produzione a livello globale, nella misura del 39%, e del 55% a livello domestico.