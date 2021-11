(ANSA) - WASHINGTON, 10 NOV - Elon Musk ha venduto oltre 930 mila azioni di Tesla per un valore di circa 1,1 miliardi di dollari. Lo ha comunicato reso la stessa azienda alle autorità finanziarie. Musk detiene ancora oltre 170 milioni di azioni. Il motivo della vendita, pianificata già in settembre, sarebbe legato in parte agli obblighi fiscali sulle stock option.

