Exor conferma sostegno a sviluppo Cnh e Iveco Group

Exor, la holding della famiglia Agnelli, conferma il sostegno a Cnh Industrial e Iveco Group "in vista dell'annunciato processo di spin off di Iveco Group, che realizza la separazione delle attività On-Highway da quelle Off-Highway da parte di Cnh Industrial".

Exor conferma il proprio sostegno all'operazione e il proprio impegno per lo sviluppo di lungo termine di entrambe le società.

Cnh Industrial e Iveco Group, guidati dai rispettivi management di grande esperienza - sottolinea, in una nota, Exor - hanno stabilito un percorso chiaro e ambizioso per la loro crescita e sviluppo. Exor ritiene che entrambe - in qualità di società indipendenti, ognuna concentrata sul suo business - avranno maggiori opportunità di sfruttare le rispettive posizioni di leader di mercato