Rivian come Tesla, sbarca a Wall Street

Rivian sbarca a Wall Street come la maggiore initial public offering americana dal 2014, confermando il forte interesse degli investitori per il mercato dei veicoli elettrici. Rivian è in rialzo a Wall Street e dopo aver esordito a 106,75 dollari, guadagna ora il 43% a 112 dollari. I quasi 12 miliardi di dollari raccolti da Rivian con la quotazioni consentiranno un aumento della produzione e un'accelerazione nello sviluppo di nuovi modelli. Rivian si augura di poter ripetere il successo di Tesla, che lo scorso mese è volata a una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi.