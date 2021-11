Delimobil: rinvia ipo a Wall Street per condizioni mercato

Delimobil, una delle più grandi organizzazioni di car sharing in Russia, rinvia la quotazione a Wall Street. "Nonostante l'elevato interesse raccolto tra importanti investitori, la società ha deciso di non procedere all'offerta a causa delle condizioni del mercato", viene spiegato in una nota.

Delimobil è stata fondata dall'imprenditore italiano Vincenzo Trani e ha nel consiglio l'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi. "E' importante fare le scelte giuste", ha detto ieri Trani a New York. Secondo l'agenzia russa Interfax, Delimobil potrebbe tornare a considerare la quotazione a inizio del prossimo anno. Il mese scorso la società aveva indicato di volere raccogliere dall'ipo almeno 240 milioni di dollari sulla base di una valorizzazione di oltre 900 milioni.