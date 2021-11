Bmw: ricavi del terzo trimestre a 27,47 miliardi

I ricavi del terzo trimestre di Bmw sono saliti a 27,471 miliardi di euro (2020: 26.283 milioni di euro; +4,5%; corretto per fattori valutari: +3,5%). La crescita dei ricavi nei nove mesi è stata ancora più pronunciata, salendo a 82,831 miliardi (2020: 69.508 milioni di euro; +19,2%; rettificato per fattori valutari: +20,5%). L'Ebit è salito oltre le stime degli analisti a 10,913 miliardi (2020: 2.633 milioni) per i nove mesi e a 2,883 miliardi (2020: 1.924 milioni) per il terzo trimestre. Il risultato finanziario dei nove mesi è positivo per 2,240 milioni (2020: 329 milioni; nel terzo trimestre: 534 milioni; 2020: 540 milioni). L'utile prima delle tasse è a 13,153 miliardi (+38,7%), (2020: 2.962 milioni di euro; nel terzo trimestre: 3.417 milioni di euro; 2020: 2.464 milioni di euro). Bmw ha poi confermato le stime per l'intero 2021, riviste a fine settembre, salvo fattori di rischio quali la fornitura per i componenti dei chip e eventuali ulteriori sviluppi della pandemia da Covid 19.