Tesla non ha ancora firmato un contratto con Hertz. Lo twitta Elon Musk in un cinguettio che sembra contraddire l'annuncio del colosso dell'autonoleggio che, nei giorni scorsi, aveva annunciato un ordine per 100.000 Tesla entro il 2022. Un annuncio che aveva messo le ali ai titoli Tesla aiutando il gigante delle auto elettriche a raggiungere i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.