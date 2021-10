Pirelli: come viaggiare sicuri e in regola d'inverno

La stagione invernale si avvicina e con lei l'obbligo di montare pneumatici invernali, in Italia come nella maggior parte dei Paesi europei. Nel nostro paese l'obbligo scatta dal 15 novembre al 15 aprile: sono obbligatori pneumatici con marcatura M+S su determinate strade oppure avere a bordo catene da neve. È meglio scegliere un treno di pneumatici All Season da tenere tutto l'anno o quattro pneumatici invernali? Un quesito che può avere diverse risposte, perciò conoscere i criteri per una scelta consapevole diventa fondamentale per ogni automobilista. Diversi i fattori in gioco: i chilometri percorsi e la modalità d'utilizzo dell'auto durante l'inverno, il luogo di residenza e, naturalmente, la tipologia di vettura. Alla base di tutto, un fondamentale fattore in comune: qualunque sia la scelta, sul fianco del pneumatico deve esserci la marcatura "M+S" o 3PMSF che identifica la gomma che fa evitare le multe e garantisce sicurezza anche d'inverno. I pneumatici invernali sono preferibili se si percorrono molti chilometri durante l'inverno e si cercano le migliori prestazioni possibili in ogni condizione tipica della stagione fredda. Grazie alla loro mescola più "morbida", che risulta performante anche quando la temperatura raggiunge temperatura molto rigide, i pneumatici invernali garantiscono su ogni tipologia di superficie anche a bassa aderenza un'elevata tenuta di strada, un'ottima trazione e una frenata sicura, a tutto vantaggio della sicurezza. Le caratteristiche chimiche delle mescole di un pneumatico invernale consentono spazi di frenata più brevi su strada innevata, dove la percentuale di miglioramento aumenta di molto (oltre il 50%) rispetto ad un pneumatico estivo. Anche il particolare disegno battistrada di un invernale concorre all'ottenimento delle prestazioni, in particolare le lamelle, il cui scopo principale è quello di raccogliere e trattenere la neve al loro interno, migliorando l'aderenza sfruttando l'effetto "frizione neve su neve", che consente massima mobilità senza l'ausilio delle catene da neve. Oltre alle lamelle, gli incavi (vuoti) di generose dimensioni consentono un rapido ed efficace smaltimento di acqua in caso di pioggia allontanando il pericolo di aquaplaning, a tutto vantaggio della sicurezza di marcia sul bagnato.

Pirelli mette a disposizione una gamma completa di pneumatici invernali. Per le auto più performanti sono disponibili i P Zero Winter, mentre il nuovo Cinturato Winter 2 è rivolto ai guidatori di city car, urban e crossover. Il Winter Sottozero 3 è il pneumatico rivolto all'ampio segmento delle auto premium di fascia alta in primo equipaggiamento e per SUV e CUV di ultima generazione è disponibile lo Scorpion Winter, mentre il Carrier Winter è rivolto a Van e light truck.

Gli All Season, invece, sono adatti per chi usa l'auto prevalentemente in città e vive in regioni non alpine con temperature solitamente temperate. Le caratteristiche di un pneumatico quattro stagioni presentano il disegno e la chimica del battistrada come frutto di un mirato equilibrio in grado di funzionare sia alle alte che alle basse temperature, su asfalto bagnato e asciutto, conferendo buone caratteristiche in termini di prestazioni globali e versatilità di comportamento. Questa tipologia di pneumatici, pur non offrendo le prestazioni specifiche dei pneumatici estivi in estate o invernali in inverno, rappresentano comunque un buon compromesso in tutte le situazioni descritte.

La gamma di pneumatici Pirelli all season è ampia e copre ogni categoria di auto. Il nuovo Cinturato All Season SF2 risponde alle esigenze dei proprietari di auto che montano pneumatici tra i 15 e i 20 pollici e che desiderano muoversi in una dimensione di mobilità totale in un contesto urbano. Per chi possiede un Crossover o un SUV, è disponibile lo Scorpion Verde All Season SF e completa la gamma per le quattro stagioni il pneumatico Carrier All Season dedicato ai Van e ai veicoli commerciali leggeri.