Toyota investe 3,4 mld dollari in Usa per produzione batterie

Toyota intende investire 3,4 miliardi di dollari negli Stati Uniti per la produzione di batterie per il mercato automobilistico. L'annuncio del primo costruttore auto mondiale fa parte del progetto di investimento decennale comunicato il mese scorso, del valore totale di 1.500 miliardi di yen (12,1 miliardi di dollari), specifico nello sviluppo delle batterie elettriche per il settore automotive, nella visione di un raggiungimento dell'obiettivo di emissioni zero. "L'impegno di Toyota è per la sostenibilità ambientale nel lungo termine, il sostegno all'occupazione negli Stati Uniti e l'assistenza ai consumatori", ha riferito Ted Ogawa, amministratore delegato del gruppo per il Nord America, aggiungendo che una nuova società verrà costituita in sede per dare esecuzione al progetto. Lo scorso giugno Toyota aveva detto che intende anticipare l'obiettivo per l'azzeramento delle emissioni di CO2 al 2035 rispetto alle precedenti stime del 2050.